Bradesco Seguros espera recuperar desempenho em prêmios

São Paulo – O diretor geral da Bradesco Seguros, Marco Antonio Gonçalves, afirmou que a seguradora terá tração suficiente para alcançar o guidance (meta) de desempenho divulgado para o ano, de elevar seus prêmios de seguros emitidos entre 4% e 8% em relação a 2017.

“Em março, os prêmios já cresceram. A redução do primeiro trimestre foi, principalmente, concentrada no ramo de previdência e atingiu todos os bancos distribuidores. Apesar de o ritmo de recuperação da economia ser menor do que os analistas previam, esperamos tração suficiente para recuperar nosso desempenho e entregar o guidance”, disse ele, em conversa com jornalistas nesta terça-feira, 15.

A Bradesco Seguros emitiu R$ 17,570 bilhões em prêmios no primeiro trimestre, montante 2,1% menor que o visto um ano antes, de R$ 17,948 bilhões. Gonçalves acrescentou ainda que o mesmo período de 2017 teve desempenho atípico, resultado das mudanças que a seguradora fez em seus braços de distribuição.

Ele também reforçou que, no segmento de Ramos Elementares, há um impacto em termos de prêmios emitidos uma vez que a Bradesco Seguros fez uma joint venture com a Suíça Swiss Re na área de grandes riscos, dificultando a comparação.

O executivo disse que, em março, a Bradesco Seguros já entregou crescimento dos prêmios de seguros. Ele não quis precisar, contudo, quando o desempenho da seguradora vai convergir para dentro do guidance divulgado no início do ano.

De acordo com o diretor geral da Bradesco Seguros, a campanha publicitária intitulada “Quinzena do Seguro”, não foi criada para recuperar os números de vendas da Bradesco Seguros em prêmios, mas contribui para isso uma vez que aumenta a visibilidade da companhia.

A iniciativa, que aproveita o Dia Nacional do Seguro, comemorado na segunda-feira, 14, traz promoções em produtos de seguros até o dia 27 de maio em um movimento similar ao que acontece na Black Friday no varejo, segundo o executivo.

A Bradesco Seguros encerrou o primeiro trimestre com R$ 295,645 bilhões em ativos totais, aumento de 10,2% em um ano e de 2,2% no comparativo trimestral. Seu patrimônio líquido foi a R$ 33,878 bilhões, alta de 17,1% e 3,7%, respectivamente.

Ao término de janeiro, a Bradesco Seguros somava 53 mil segurados, aumento de 5,2% em um ano. Seu market share era de 26%.