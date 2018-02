Bradesco escolhe Lazari Junior para substituir Trabuco como CEO

São Paulo – O conselho de administração do Bradesco aprovou a indicação de Octavio de Lazari Junior para assumir a presidência-executiva do banco, em substituição a Luiz Carlos Trabuco, de acordo com fato relevante publicado nesta segunda-feira.

Lazari, de 54 anos, atualmente é vice-presidente do Bradesco e presidente do grupo Bradesco Seguros, onde permanecerá exercendo essa função.

“Seus méritos pessoais são reconhecidos entre seus companheiros e merecerá deles toda distinção, mantendo-se a linha de continuidade e renovação, o que será fundamental para assegurar a posição de destaque que o banco detém nos cenários financeiros nacional e internacional”, disse o banco.

Trabuco continuará na presidência do conselho e cumprirá o seu atual mandato como CEO até a primeira reunião do conselho a ser realizada após a próxima Assembleia Geral Ordinária prevista para 12 de março, disse o banco em fato relevante.

O Bradesco também anunciou que os atuais vice-presidentes-executivos Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas foram escolhidos para compor o conselho de administração, e seus nomes serão submetidos à aprovação em Assembleia Geral Ordinária.