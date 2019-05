Bradesco compra banco BAC Florida por aproximadamente US$500 mi

São Paulo — O Bradesco fechou acordo com os acionistas controladores do BAC Florida Bank para a aquisição do banco norte-americano por aproximadamente 500 milhões dólares nesta segunda-feira, 6.

“Concretizada a aquisição, o Bradesco assumirá as operações do BAC Florida, com o principal objetivo de ampliar a oferta de investimentos nos EUA aos seus clientes de alta renda (Prime) e do Private Bank”, disse o banco brasileiro.

De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o BAC Florida vem oferecendo, a partir do Estado norte-americano da Flórida, por 45 anos, diversos serviços financeiros nos Estados Unidos, com destaque para pessoas físicas de alta renda não residentes.

A conclusão da operação, que poderá ocorrer em uma ou mais etapas subsequentes, está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores competentes brasileiros e norte-americanos e ao cumprimento de formalidades legais.

O Bradesco relatou que contou com a assessoria financeira do Banco Bradesco BBI S.A. e assessoria jurídica do Shearman & Sterling LLP.