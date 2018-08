BR prevê aprovar em Conselho modelagem para lojas de conveniência

Rio de Janeiro – A BR Distribuidora, empresa de combustível controlada pela Petrobras, prevê ser possível aprovar ainda neste ano, em Conselho de Administração, uma nova modelagem ou parceria envolvendo lojas de conveniência, afirmou nesta quinta-feira um executivo da companhia, em teleconferência com analistas e investidores.

A empresa está atualmente em fase final de contratação de um assessor financeiro que irá trabalhar no novo plano, que busca trazer ainda mais valor para o segmento, explicou o executivo durante teleconferência com analistas de mercado sobre os resultado do segundo trimestre.