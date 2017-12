BR Malls vende fatia de 50% no Natal Shopping por R$ 166 mi

São Paulo – A BR Malls vendeu sua participação de 50 por cento no Natal Shopping, no Rio Grande do Norte, por 166,3 milhões de reais, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira.

Esta é a segunda venda de participação anunciada pela empresa esta semana e a quarta do ano, totalizando 454,5 milhões de reais, o maior volume de vendas realizado pela BR Malls em um único ano.

A BR Malls destaca que esta transação “reforça o compromisso da companhia com a estratégia de reciclagem de portfólio de forma a gerar valor aos seus acionistas”.