BR Malls tem lucro ajustado 51% maior no 3º trimestre

São Paulo — A brMalls teve alta de 51,4% no lucro ajustado do terceiro trimestre, a 186,8 milhões de reais, refletindo menores despesas, com a empresa vendendo participações em sete shopping centers fora do conjunto de ativos prioritários da companhia.

A empresa teve crescimento de 11% no resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, que encerrou o trimestre a 247,35 milhões de reais.

Analistas, em média, esperavam Ebitda de 234,3 milhões de reais para o Ebitda da brMalls, segundo dados da Refinitiv. A expectativa para o lucro líquido era de 150,8 milhões. Não ficou claro de imediato se os números são comparáveis aos reportados.

A brMalls registrou melhora na demanda de lojistas por espaço de vendas e recuperação de confiança, além da redução dos juros da economia. Apesar disso, as vendas mesmas lojas nos empreendimentos da companhia subiram apenas 2,2% no período ante crescimento de 2,5% um ano antes.

Mas o aluguel mesmas lojas cresceu 7,6%, acima da expansão de 3,3% do terceiro trimestre do ano passado. O indicador de inadimplência líquida dos lojistas “totalizou zero no trimestre, atingindo menor nível da história da companhia”.

O resultado saiu dias após as rivais Iguatemi e Multiplan informarem seus números entre julho e setembro. Enquanto a primeira reportou alta de 3,1% nas vendas mesmas lojas, a segunda informou expansão de 5,4%.