BR Malls faz proposta indicativa por shoppings centers em Santa Catarina

São Paulo – A BR Malls Participações fez uma proposta indicativa, não vinculante, para a aquisição de seis shopping centers do grupo Almeida Jr em Santa Catarina, informou a empresa em comunicado na noite de terça-feira, em resposta a pedido de esclarecimentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Em comunicado, a empresa disse que foi convidada a participar de um processo competitivo para a aquisição dos shoppings e que apresentou a sua proposta indicativa no final de novembro.

“Até a presente data, a brMalls não recebeu resposta referente à proposta apresentada”, disse a empresa.

A CVM pediu esclarecimentos após a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ter noticiado no fim de semana que a BR Malls estava negociando a compra dos shoppings em Santa Catarina.