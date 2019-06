BR Distribuidora pede registro para oferta secundária de ações

SÃO PAULO — A BR Distribuidora, braço de distribuição de combustíveis da Petrobras, informou nesta sexta-feira (7) que pediu registro para uma oferta pública secundária de ações.

O pedido foi apresentado à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e prevê esforços de colocação das ações no exterior.

A empresa acrescentou, no entanto, que não será realizado registro da oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O conselho da Petrobras aprovou no final de maio a venda de participação adicional na BR Distribuidora em oferta secundária, o que reduzirá a participação da companhia na empresa para abaixo de 50%, ante 71,25% atualmente.