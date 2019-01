BR Distribuidora parcela de dívida com Eletrobras; total chega a R$1,6 bi

São Paulo – A BR Distribuidora, da Petrobras, anunciou nesta quinta-feira o recebimento de valores referentes aos Instrumentos de Confissão de Dívidas (ICDs) assinados com a estatal Eletrobras e suas distribuidoras de energia, segundo comunicado da empresa de combustíveis.

A BR disse que até o presente momento recebeu das empresas da estatal o montante de aproximadamente 1,6 bilhão de reais, dos quais 142 milhões de reais correspondem à oitava parcela do acordo entre as empresas sobre os débitos.

Adicionalmente, a BR disse que foi concluída a operação de transferência do controle acionário da distribuidora Boa Vista Energia, em Roraima, “e, por sua vez, a Eletrobras assumiu a totalidade da dívida da Boa Vista Energia com a Petrobras Distribuidora, no montante de 157 milhões de reais em 10 de dezembro de 2018”.

A Boa Vista Energia foi adquirida pelo grupo Oliveira Energia e pela distribuidora de combustíveis ATEM após leilão de privatização realizado pela Eletrobras em agosto.

(Por José Roberto Gomes)