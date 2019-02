BP volta a lucrar no 4º trimestre e ganho ajustado supera expectativas

Londres – A petrolífera britânica BP anunciou hoje que teve lucro com custo de reposição de US$ 2,72 bilhões no quarto trimestre de 2018, revertendo prejuízo de US$ 583 milhões registrado em igual período do ano anterior. O lucro/prejuízo com custo de reposição é semelhante ao lucro/prejuízo líquido divulgado por petrolíferas norte-americanas.

Com ajustes, o lucro subjacente com custo de reposição da BP aumentou de US$ 2,11 bilhões no último trimestre de 2017 para US$ 3,48 bilhões no período entre outubro e dezembro. O resultado superou a expectativa de 20 corretoras consultadas pela própria empresa, que previam ganho subjacente de US$ 2,63 bilhões.

A receita da BP teve expansão anual de 9,8% no quarto trimestre, a US$ 76,89 bilhões, enquanto o fluxo de caixa operacional totalizou US$ 7,1 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.