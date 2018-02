BP tem prejuízo com reposição de US$ 583 milhões no 4º tri

Londres – A petrolífera britânica BP anunciou hoje que teve prejuízo com custo de reposição de US$ 583 milhões no quarto trimestre de 2017, revertendo lucro de US$ 72 milhões obtido em igual período do ano anterior. O lucro/prejuízo com custo de reposição é semelhante ao lucro/prejuízo líquido divulgado por petrolíferas norte-americanas.

Já o lucro subjacente da BP no último trimestre foi de US$ 2,11 bilhões, ante US$ 400 milhões um ano antes e acima da previsão de US$ 1,9 bilhão de 19 corretoras consultadas pela própria empresa.

A receita entre outubro e dezembro ficou em US$ 67,82 bilhões, alta de 32% ante igual intervalo de 2016.

A BP também informou que despesas relacionadas ao vazamento de petróleo da plataforma Deepwater Horizon no Golfo do México, em 2010, totalizaram US$ 5,2 bilhões no último trimestre, acima de sua expectativa.