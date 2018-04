BP tem parceria “muito forte” com a russa Rosneft, diz CEO

A BP tem uma parceria “muito forte” com a gigante do petróleo russa Rosneft , mas vai se manter longe da política, disse o presidente-executivo Bob Dudley nesta quinta-feira, já que Moscou pode enfrentar novas sanções ocidentais.

A BP tem participação de 19,75 por cento e uma cadeira no conselho na empresa estatal de petróleo e gás.

“Nós temos uma parceria muito forte com a Rosneft, temos há anos, mas nos mantemos fora da política”, declarou Dudley no AIPN International Petroleum Summit, em Londres.

A Rússia pode enfrentar nova sanções na medida em que governos ocidentais medem ações contra Moscou pelos seus “esforços para desestabilizar nações”.

O Grupo dos Sete, que lidera as nações industrializadas, condenou na semana passada o que disse ser o ataque descarado a um agente no Reino Unido. A Rússia nega qualquer envolvimento no ataque.