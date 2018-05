Bombardier registra lucro sete vezes maior em relação a 2017

Montreal – A canadense Bombardier registrou lucro líquido de US$ 44 milhões no primeiro trimestre, ou US$ 0,01 por ação, em comparação com os US$ 6 milhões registrados em igual período do ano passado.

O lucro ajustado, que exclui alguns itens, foi de US$ 0,01 por ação no trimestre, estável em relação ao ano passado. Analistas esperavam lucro nulo no período, segundo a FactSet.

Já as vendas subiram 12%, para US$ 4,03 bilhões no primeiro trimestre, abaixo dos US$ 4,98 bilhões esperados pelos analistas, segundo a FactSet.

Segundo a companhia, o lucro trimestral avançou depois que a empresa concordou em vender sua propriedade Downsview para o Conselho de Investimento em Previdência do Setor Público por US$ 635 milhões e assinou um contrato com a American Airlines para jatos regionais.

A Bombardier também concordou com uma concessão de longo prazo de cerca de 38 acres no Aeroporto Internacional Toronto Pearson, onde planeja abrir uma fábrica de montagem final para jatos executivos globais.

Além disso, a empresa disse que assinou um pedido de 15 jatos regionais CRJ900 com a American Airlines Group, no valor de US$ 719 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.