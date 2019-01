Bolsonaro diz que não vai vetar acordo entre Boing e Embraer

Brasília – O governo brasileiro não exercerá o poder de veto a que tem direito no acordo entre Boeing e Embraer, disse a Presidência da República nesta quinta-feira.

“O presidente (Jair Bolsonaro) foi informado de que foram avaliados minuciosamente os diversos cenários, e que a proposta final preserva a soberania e os interesses nacionais. Diante disso, não será exercido o poder de veto (golden share) ao negócio”, afirma a nota.

Pouco antes, Bolsonaro afirmou em sua conta no Twitter que a União não vai se opor ao andamento do negócio entre as duas fabricantes de aeronaves. Apesar de a Embraer ser uma empresa privada, o governo brasileiro detém uma “golden share” na companhia, que lhe dá poder de veto em decisões da empresa.