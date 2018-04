Boeing tem alta de 57% no lucro do 1º trimestre

Nova York – A Boeing anunciou hoje que teve lucro líquido de US$ 2,48 bilhões no primeiro trimestre do ano, 57% maior que o ganho de US$ 1,58 bilhão obtido em igual período de 2017. O lucro por ação subiu de US$ 2,54 para US$ 4,15. Com ajustes, o ganho por ação ficou em US$ 3,64, superando a projeção da FactSet, de US$ 2,58.

Às 9h (de Brasília), a ação da fabricante norte-americana de aviões subia 2,6% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Na mesma comparação, a receita da Boeing avançou de US$ 21,96 bilhões nos primeiros três meses do ano passado para US$ 23,38 bilhões entre janeiro e março, vindo igualmente acima da previsão, de US$ 22,28 bilhões.

A empresa também elevou sua projeção de lucro ajustado por ação em 2018, para a faixa de US$ 14,30 a US$ 14,50, e revelou planejar comprar mais US$ 15 bilhões em ações nos próximos dois anos.