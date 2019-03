Boeing se manifesta após acidente aéreo na Etiópia com 157 mortos

Nova York -A Boeing lamentou neste domingo a morte de 157 pessoas no acidente aéreo da Ethiopian Airlines, que operava uma de suas aeronaves, um Boeing 737 MAX 8, e ofereceu assistência técnica.

“a Boeing está profundamente entristecida pela morte dos passageiros e Da tripulação do voo Ethiopian AirliNes 302, um avião 737 Max 8”, disse a companhia em um breve comunicado.

Além de oferecer suas condolências às vítimas, a Boeing ofereceu à companhia aérea etíope “uma equipe técnica” sob a direção das autoridades americanas.

“Uma equipe técnica da Boeing está preparada para dar assistência técnica se for solicitada e sob o direção da Junta Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA”, afirma a nota.

Um avião da Ethiopian Airlines caiu neste domingo pouco depois de decolar do aeroporto internacional de Adis Abeba (a Etiópia) com destino a Nairóbi (Quênia) e não houve sobreviventes entre seus 157 passageiros, de 33 nacionalidades, segundo confirmou a companhia.

O executivo-chefe da companhia aérea, a maior da África, Tewolde Gebre Mariam, indicou em entrevista coletiva in situ que ainda não há informações sobre as “causas do acidente” do Boign 737 MAX 8, adquirido em novembro.

O voo saiu do aeroporto internacional de Adis Abeba às 8h38 local (2h38, em Brasília) e desapareceu dos radares seis minutos depois. O avião caiu a 42 quilômetros da capital etíope, perto de Bishoftu.

O alto executivo disse que o piloto avisou a torre de controle sobre “dificuldades” e pediu para retornar ao aeroporto da capital etíope e havia recebido permissão. EFE