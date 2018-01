Boeing quase dobra lucro no 4º trimestre, a US$ 3,13 bilhões

Nova York – A Boeing divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 3,13 bilhões no quarto trimestre de 2017, representando quase o dobro do ganho de US$ 1,63 bilhão obtido em igual período do ano anterior.

O lucro por ação subiu para US$ 5,18, de US$ 2,59 um ano antes. A reforma tributária dos EUA, aprovada em dezembro, acrescentou US$ 1,74 ao lucro por ação.

Com ajustes, o ganho por ação da Boeing ficou em US$ 4,80, bem acima da projeção apurada pela FactSet, de US$ 2,89. A receita total da fabricante americana de aviões avançou para US$ 25,37 bilhões, de US$ 23,29 bilhões, também superando a projeção de analistas, de US$ 24,64 bilhões.

Os resultados impulsionaram as ações da Boeing, que subiam cerca de 5% nos negócios do pré-mercado em Nova York por volta das 11h (de Brasília).

Para 2018, a Boeing prevê lucro ajustado por ação de US$ 13,80 a US$ 14,00, ante US$ 11,91 da FactSet, e receita de US$ 96 bilhões a US$ 98 bilhões, igualmente acima do consenso de US$ 93,4 bilhões.

Nos últimos três meses, a ação da Boeing acumulou ganhos de 31%, enquanto o Dow Jones avançou 12%.