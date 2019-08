Boeing atualizará software de voo do 737 MAX para resolver falhas

Washington / Seattle — A Boeing planeja novas mudanças na arquitetura no software de seu sistema de controle de voo do 737 MAX para tratar de uma falha descoberta depois de um teste em junho, disseram duas pessoas informadas sobre o assunto na noite de quinta-feira.

A mudança, relatada pela primeira vez pelo Seattle Times, envolve o uso e recebimento de dados de ambos os computadores de controle de voo em vez de apenas um.

O movimento vem em resposta a um esforço para resolver um problema descoberto em junho durante um teste de simulador da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA).

A Boeing ainda espera concluir as atualizações do software até o final de setembro para submetê-las à FAA para aprovação, disseram as fontes.

Durante décadas, os modelos 737 usaram apenas um dos computadores de controle de voo, com o sistema mudando para o outro computador no voo seguinte, de acordo com pessoas familiarizadas com o projeto do avião.

O presidente-executivo da Boeing, Dennis Muilenburg, disse a analistas no mês passado que estava confiante de que o 737 MAX voltaria a operar em outubro, após um voo de certificação em setembro.