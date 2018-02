Boeing anuncia acordo para fabricar os Air Force One

A Boeing anunciou nesta terça-feira (27) um acordo com o governo dos Estados Unidos para construir os aviões presidenciais Air Force One após revisar seus preços, duramente criticados por Donald Trump.

“A Boeing se orgulha de fabricar a próxima geração de Air Force One que dará aos presidentes americanos uma Casa Branca voadora por um preço excepcional para os contribuintes”, disse a empresa no Twitter.

“Em nome do povo americano, o presidente Trump negociou um bom acordo”, acrescentou.

Em dezembro de 2016, semanas antes de tomar posse, Trump disse que era “ridículo” a Boeing planejar cobrar 4 bilhões de dólares pelos aviões. Trump ameaçou cancelar o contrato, a não ser que o preço caísse.

A Boeing, que fabrica os aviões presidenciais desde 1990, prometeu então reduzir os gastos.

O lendário Air Force One é um símbolo do poderio norte-americano, mas os atuais modelos se aproximam do fim de seus 30 anos de vida útil.

As aeronaves contam com dispositivos de segurança e defesa, a maioria deles secretos, e podem se recarregar de combustível durante o voo.