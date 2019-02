Boeing 737-200 da Vasp será leiloado em São Paulo

São Paulo – Um Boeing 737-200 pertencente à Vasp será leiloado no dia 6 de fevereiro, em São Paulo, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A iniciativa será conduzida pela 1ª Vara de Falências de São Paulo e faz parte do Programa Espaço Livre – Aeroportos, da Corregedoria Nacional de Justiça. Segundo o CNJ, a aeronave não tem licença para voar, mas está inteira e em bom estado, com turbinas, painel completo e bancos de couro.

Além da venda de uma aeronave inteira, serão leiloados na mesma ocasião restos de quatro aviões-sucata da Vasp que foram desmontados em agosto do ano passado. Cada conjunto de sucatas foi avaliado em R$ 30 mil. O leilão será realizado às 14h, na Casa de Portugal, que fica no bairro da Liberdade, em São Paulo.

Também em fevereiro, empresas de manutenção de aeronaves que atuam no Brasil poderão visitar o parque de peças da Vasp, no aeroporto de Congonhas. Conforme o CNJ, há mais de 80 mil peças de Boeings e Airbus para serem vendidas, desde arruelas de vedação e parafusos aeronáuticos até mesas de refeição, asas e turbinas. As peças não serão vendidas em lotes.

Para ter acesso ao parque de peças, os interessados deverão se cadastrar na 1ª Vara de Falências de São Paulo, no Fórum João Mendes Júnior. Os valores arrecadados serão utilizados para pagamento de credores da Vasp, especialmente trabalhadores.

Segundo o CNJ, no final do ano passado, a união de esforços dos órgãos que fazem parte do Programa Espaço Livre Aeroportos resultou no pagamento de 70% dos salários atrasados dos trabalhadores que prestaram serviços na Recuperação Judicial da Vasp.