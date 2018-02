BNP Paribas tem queda de 1,1% no lucro do 4º trimestre

Paris – O BNP Paribas, maior banco francês em ativos, divulgou hoje que teve lucro líquido de 1,43 bilhão de euros (US$ 1,78 bilhão) no quarto trimestre de 2017, 1,1% menor que o ganho apurado em igual período do ano anterior.

O resultado veio um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 1,46 bilhão de euros no último trimestre.

A piora do lucro foi atribuída a receitas menores e custos operacionais maiores.

A receita do BNP Paribas, que tem sede em Paris, teve queda anual de 1,2% entre outubro e dezembro, a 10,53 bilhões de euros, devido a “efeitos cambiais desfavoráveis”, segundo balanço do banco. Já as despesas operacionais subiram 2,4% na mesma comparação, a 7,62 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.