BNP Paribas tem lucro de 2,12 bilhões de euros no terceiro trimestre

Paris – O BNP Paribas, maior banco francês em ativos, divulgou hoje que teve lucro líquido de 2,12 bilhões de euros (US$ 2,41 bilhões) no terceiro trimestre de 2018, 4% maior que o ganho obtido no mesmo período do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 2,07 bilhões de euros.

Já a receita do BNP Paribas, que tem sede em Paris, caiu de 10,39 bilhões de euros entre julho e setembro de 2017 para 10,35 bilhões de euros nos últimos três meses. Neste caso, a projeção do mercado era de receita um pouco maior, de 10,52 bilhões de euros.

Às 5h (de Brasília), a ação do BNP Paribas iniciou o pregão desta terça-feira em baixa de 1,7% na Bolsa de Paris.