BNP Paribas tem leve queda no lucro, a 2,39 bi de euros no 2º tri

Paris – O BNP Paribas informou nesta quarta-feira que registrou lucro líquido de 2,39 bilhões de euros (US$ 2,80 bilhões) no segundo trimestre, de 2,40 bilhões em igual período do ano passado. O maior banco em ativos listado da França teve ainda crescimento de 2,5% na receita na mesma comparação anual, a 11,21 bilhões de euros.

Analistas previam que o lucro líquido fosse de 2,07 bilhões de euros e a receita, de 10,93 bilhões de euros, segundo o FactSet. Os resultados foram, portanto, superiores ao esperado pelo mercado. Após o balanço, a ação do BNP tinha alta de 0,83% na Bolsa de Paris, às 5h15 (de Brasília).