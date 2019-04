BNDESPar exerce direito e vende fatia na Renova Energia, diz Cemig

São Paulo — A Cemig informou na quinta-feira, 25, que sua subsidiária integral Cemig GT recebeu manifestação do BNDESPar sobre o exercício do direito de venda conjunta (tag along) da totalidade de sua participação de 5,01 por cento na Renova Energia, conforme previsto no acordo de acionistas.

Em comunicado ao mercado, a Cemig destacou que o acordo estabelece que, “caso quaisquer dos acionistas controladores da Renova queira transferir quaisquer de suas ações vinculadas, o BNDESPar terá o direito de, a seu exclusivo critério, transferir até a totalidade de suas units ao adquirente, na mesma transação e nas mesmas condições”.

A ampliação da fatia da Cemig na Renova se deu no fim de março.

A elétrica mineira ressaltou que a operação ainda está sujeita a uma série de condições precedentes reguladas no contrato de Compra e Venda de Ações.