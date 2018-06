BNDES publica edital de privatização da Eletrobras e marca data de leilão

São Paulo – O leilão de desestatização de seis distribuidoras de energia da Eletrobras na região Norte deve ocorrer no dia 26 de julho, na bolsa B3, de acordo com edital desestatização publicado nesta sexta-feira pelo BNDES, informou a empresa em comunicado ao mercado.

As distribuidoras que irão leilão são Companhia Boa Vista Energia, Companhia Energética de Alagoas, Companhia Energética do Piauí, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Eletricidade do Acre e Amazonas Distribuidora de Energia.

“O edital estabelece as condições de desestatização das referidas distribuidoras, mediante a concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, associada à transferência do controle acionário das empresas”, disse a Eletrobras em comunicado.