BNDES oferece apoio às empresas de proteína animal

Por Renata Batista, do Estadão Conteúdo

Rio de Janeiro – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está aberto a discutir medidas de alívio para as empresas do setor de proteína animal. Empresas do setor que amargam queda nas exportações de 15% em relação ao ano passado, sofrem com o embargo provisório da China, destinado a vários produtores de frango que foram fortemente afetados pela recente greve dos caminhoneiros.

De acordo com o presidente da instituição, Dyogo Oliveira, o BNDES ainda não foi procurado, mas está pronto para apoiar. Representantes do segmento têm levantado essa possibilidade de ajuda do governo nesse momento difícil.

“O banco está preparado para eventualmente fazer alguma ação de alívio do fluxo de caixa das empresas nesse momento. Estamos aguardando”, disse Oliveira.

Em paralelo, o governo brasileiro trabalha para que o embargo provisório da China a produtores de frangos brasileiros não se torne definitivo. Segundo o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, a decisão chinesa não tem relação com a disputa comercial do País com os Estados Unidos.

“A relação entre Brasil e China é sólida. É nosso principal parceiro comercial. Estamos conversando para adensar a nossa troca comercial em serviços”, disse o ministro.

Sem justificativa

De acordo com Marcos Jorge, a decisão chinesa pegou de surpresa o setor e o governo brasileiro. Além disso, não tem justificativa. O Brasil não tinha sequer a expectativa de que a decisão provisória saísse nesse momento.

“Estive na China sensibilizando o governo chinês. Não estamos praticando nenhum tipo de prática desleal. Estaremos acompanhando o processo legal”, completou o ministro, frisando que o Brasil continua mandando sinais positivos para o governo chinês.

“Eles (representantes do governo chinês) nos encaminharam uma carta parabenizando a decisão do governo brasileiro (que suspendeu barreiras para produtos chineses no setor de aço)”, ressaltou Marcos Jorge.