BNDES não vai vender participação na JBS, diz Rabello de Castro

Rio de Janeiro – O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, negou que o banco de fomento esteja planejando vender sua participação na JBS e afirmou que a empresa de proteína animal ainda está sub precificada no mercado devido à gestão pouco profissional.

Ele desmentiu rumores de que o banco poderia alienar parte ou toda a fatia na JBS.

“O banco não decidiu vender nem totalidade nem parte de sua posição na JBS, pelo contrário.”, disse ele a jornalistas em evento na sede do banco.

Rabello de Castro disse que o potencial da empresa, caso haja profissionalização, é muito maior do que a precificação atual.