BNDES já vendeu R$6 bi em participações em empresas neste ano

Rio de Janeiro – Os desinvestimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em participações em empresas já somam cerca de 6 bilhões de reais neste ano, ante mais de 7 bilhões de reais no ano de 2017, disse a diretora de investimentos do banco de fomento, Eliane Lustosa, nesta quinta-feira.

A executiva não revelou detalhes das vendas de participações, mas destacou que o banco tem mais 8,5 bilhões de reais a receber da operação de união entre a Suzano Papel e Celulose e Fibria Celulose, que ainda está em análise por autoridades reguladoras.

Ela ressaltou que a carteira do banco ainda está muito concentrada em participações em grandes empresas, mas a ideia é diversificá-la cada vez mais.

“Estamos num processo de venda aos poucos por que ninguém vai rasgar dinheiro, mas temos 1,8 bilhão (de reais) em 37 fundos de investimento e num total de 300 empresas ao todo… o volume ainda é pequeno, mas a ideia é avançar cada vez mais em fundos com conteúdo em inovação”, disse ela em palestra em evento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro.

As participações do BNDES em empresas são administradas pelo BNDESPar.