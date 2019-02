BNDES aprova R$ 190 mi para fábrica de medicamentos

Rio – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira, 10, a aprovação de financiamento de R$ 190,2 milhões para a construção de uma fábrica da Novamed, do grupo controlador da EMS, voltada para a produção de medicamentos sólidos em Manaus (AM).

A operação acontece no âmbito do Programa BNDES de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (BNDES Profarma). O banco de fomento financiará 90% dos itens financiáveis no projeto de investimento.

Segundo o BNDES, a nova fábrica permitirá ampliação significativa da produção de comprimidos e cápsulas pelo grupo e maior economia de escala, chegando a triplicar a capacidade produtiva atual.

A expectativa é que a planta inicie as operações em abril de 2014 e que esteja plenamente operacional até dezembro de 2015.