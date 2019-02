BNDES aprova linha de R$ 1,2 bi para Suzano Celulose

Rio – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou limite de crédito de R$ 1,2 bilhão para a Suzano Papel e Celulose. De acordo com informações do banco, os recursos serão usados no plano de investimentos da companhia para o período de 2011 a 2015, cujo valor total atinge R$ 2,2 bilhões.

Ainda segundo o banco, os planos de investimentos da Suzano englobam atividades industriais, florestais e projetos sociais definidos pela empresa. O banco explicou que os recursos do plano de investimentos da companhia visam a formação da base florestal para o suprimento de madeira destinado às cinco unidades industriais da empresa, nos Estados de São Paulo e da Bahia. O BNDES comentou ainda que o plano inclui formação de florestas para os novos empreendimentos da Suzano no Maranhão e Piauí, além de contribuir para a manutenção da capacidade de produção da empresa e a obtenção de melhorias operacionais.

No comunicado do BNDES, a instituição esclarece que o valor de R$ 1,2 bilhão funciona como um crédito pré-aprovado, permitindo que a empresa contrate parcelas do montante total, conforme seu cronograma de investimentos. Na avaliação do BNDES, este sistema permite a liberação mais ágil de recursos, visto que dispensa a necessidade de apresentação de carta-consulta. Neste modelo, a empresa apresenta a especificação do projeto técnico para aprovação e posterior contratação de cada parcela do financiamento. Ainda segundo o BNDES, trata-se da segunda operação de limite de crédito da Suzano. A primeira ocorreu em 2009, no valor de R$ 705 milhões.