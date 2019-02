BMW vai investir US$ 264 mi em primeira fábrica no Brasil

Brasília – O vice-presidente da empresa alemã BMW, Ian Robertson, anunciou nesta segunda-feira que vai investir US$ 264 milhões (R$ 535 milhões) na construção da primeira fábrica da companhia no Brasil, que também será a primeira na América Latina.

Robertson revelou os números após uma reunião com a presidente Dilma Rousseff, que ofereceu “apoio absoluto” ao projeto, explicou o diretor da BMW aos jornalistas.

A construção da fábrica começará em abril de 2013 e está previsto que as instalações entrem em operação em 2014, quando serão produzidos os primeiros 30 mil veículos da empresa alemã no Brasil.

A fábrica será instalada na cidade de Araquari, onde será feita “a montagem completa” dos automóveis, disse Robertson.

Por enquanto, a empresa produzirá somente o modelo BMW X1, mas a linha será ampliada de acordo com a demanda dos clientes no país, afirmou Robertson, que também disse que “a produção vai estar relacionada com as vendas”.