BMW eleva preços na China, após tarifas sobre carros produzidos nos EUA

Nova York – A fabricante alemã de carros Bayerische Motoren Werke (BMW) anunciou que elevará os preços de seus utilitários esportivos X5 e X6 na China entre 4% e 7%, respectivamente, a partir desta segunda-feira “devido ao aumento das tarifas de importação de carros fabricados nos Estados Unidos”.

No início de julho, a China, sede do maior mercado automotivo do mundo em volume, impôs uma tarifa de retaliação adicional de 25% sobre vários produtos fabricados nos EUA, incluindo carros. A escalada de disputas tarifárias entre americanos e vários de seus parceiros comerciais está afetando cada vez mais a indústria automobilística global.

A alemã Daimler, da BMW, seguiu as rivais norte-americanas General Motors, Ford e Fiat Chrysler Automobiles, alertando que os lucros seriam afetados pelos preços mais altos das matérias-primas, diante das tarifas impostas pelos EUA sobre o aço e o alumínio.