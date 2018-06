BMB investe R$ 107 milhões para expansão em Itaúna nos próximos três anos

São Paulo – A Belgo-Mineira Bekaert Artefatos de Arame (BMB), parceira da Arcelor Mittal no Brasil, informou planos de investir R$ 107 milhões na expansão das operações em Itaúna (MG) nos próximos três anos. A meta é elevar a capacidade de produção de cabos para reforço de pneus para carros e caminhões (steel cord) em 35%.

Segundo comunicado, a empresa calcula que serão gerados aproximadamente 200 postos de trabalho diretos e indiretos na região com a expansão. Está prevista a instalação de uma nova linha de latonagem (cobertura do arame com camada de latão), máquinas de trefilação e cablagem.

A primeira fase do licenciamento já foi aprovada pelos órgãos responsáveis e a intenção é realizar a licitação para início das obras previstas para o início do segundo semestre de 2018, diz Luiz Mariani, diretor da BMB, por meio de nota.