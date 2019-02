Venda de ações do CME gerou perda de R$ 470 mi, diz Bovespa

São Paulo – A BM&FBovespa informou que a venda da participação que detinha no CME Group, anunciada na quinta-feira, gerou prejuízo contábil preliminarmente estimado em 470 milhões de reais, que impactará seus resultados do segundo trimestre de 2016.

O prejuízo a ser reconhecido refletirá as variações no preço da ação do CME Group e na cotação do dólar contra o real de setembro de 2015 até quinta-feira, assim como PIS e Cofins sobre o ganho de capital gerado na transação, informou a bolsa paulista em fato relevante.