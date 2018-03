Blankfein, CEO do Goldman, pode deixar cargo no fim deste ano

Lloyd Blankfein pode deixar o cargo de presidente-executivo do Goldman Sachs Group ainda no final do ano, informou o Wall Street Journal nesta sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O banco de Wall Street não analisa outros nomes para substituir Blankfein além dos executivos Harvey Schwartz e David Solomon, segundo a reportagem. Mas o prazo para qualquer movimentação ainda pode mudar e Blankfein está no controle de sua saída, disse o jornal.

Blankflein, de 63 anos, foi nomeado presidente-executivo em junho de 2006, depois que Henry “Hank” Paulson desistiu do cargo para se tornar secretário do Tesouro dos EUA.