Blackstone oferece pagar quase US$10 bi para Reuters News

Londres – O fundo de private equity Blackstone ofereceu fazer pagamentos anuais de 325 milhões de dólares por 30 anos para a Reuters News como parte de um acordo para comprar uma participação majoritária na unidade Financial and Risk da Thomson Reuters, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto nesta terça-feira.

Os pagamentos – que equivalem a quase 10 bilhões de dólares ao longo de três décadas – seriam feitos pela nova unidade Financial and Risk em troca pelo conteúdo de notícias da Reuters, disseram as fontes.

A Blackstone seria dona de 55 por cento da nova empresa e a Thomson Reuters manteria uma participação de 45 por cento.

A Thomson Reuters, dona da Reuters News, disse que na segunda-feira entrou “em discussões avançadas com a Blackstone sobre uma potencial parceria em seu negócio F&R”.

A Reuters News fornece notícias para os terminais de informações Eikon vendidos pela unidade Financial and Risk.