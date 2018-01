Blackstone negocia compra de parte de unidade da Thomson Reuters

Londres – A empresa norte-americana de private equity Blackstone Group LP está em negociações avançadas para comprar uma participação de aproximadamente 55 por cento da unidade Financial and Risk (F&R) da Thomson Reuters Corp, disseram três fontes familiarizadas com o assunto na segunda-feira.

O acordo avaliaria a unidade em cerca de 20 bilhões de dólares, incluindo dívida.

O conselho da Thomson Reuters, disseram as fontes, deverá se reunir na terça-feira para discutir a oferta da Blackstone para o negócio F&R, que fornece notícias, dados e análises a bancos e casas de investimentos em todo o mundo. A unidade contribui com mais da metade das receitas anuais da Thomson Reuters.

Nos termos da oferta da Blackstone, a Thomson Reuters continuaria com uma participação de 45 por cento na unidade F&R como parte de uma parceria com a empresa de private equity dos EUA, de acordo com as fontes.

A Thomson Reuters receberia mais de 17 bilhões de dólares pelo negócio, incluindo cerca de 4 bilhões de dólares em dinheiro da Blackstone e cerca de 13 bilhões de dólares financiados por novas dívidas da nova parceria F&R, disseram duas fontes.

Todo o negócio F&R é avaliado em cerca de 20 bilhões de dólares, sendo cerca de 7 bilhões de dólares em ações e 13 bilhões de dólares em dívida, disseram.

A Thomson Reuters disse em um comunicado na segunda-feira que “está em discussões avançadas com a Blackstone sobre uma potencial parceria em seu negócios F&R”. A empresa não deu mais detalhes. Uma porta-voz da Blackstone não quis comentar.

Se o conselho aceitar um acordo com a Blackstone, isso representaria uma grande mudança na Thomson Reuters, formada há uma década pela aquisição da Reuters Group Plc pela Thomson Corp.

A Thomson do Canadá comprou a Reuters, que tinha sede em Londres, por 8,7 bilhões de libras em 2008, ou 17 bilhões de dólares pelo câmbio da época.

A Reuters não indicou quem lideraria a nova divisão.

A Thomson Reuters continuaria com o seu serviço internacional de notícias, a Reuters, juntamente com suas divisões Legal e Tax and Accounting.

Espera-se que a Reuters continue fornecendo notícias para o principal produto do F&R, o terminal Eikon, bem como para outros produtos, embora os detalhes do acordo não tenham sido determinados.

As fontes alertaram que um acordo não tinha sido finalizado e ainda poderia fracassar. As fontes não quiseram ser identificadas porque as negociações são confidenciais.