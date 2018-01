Blackberry lança software de segurança para carros autônomos

A canadense BlackBerry lançou nesta segunda-feira um novo software de segurança, que identifica vulnerabilidades em programas usados ​​em carros autônomos.

O produto, Blackberry Jarvis, está sendo vendido primeiro para montadoras, clientes que a outrora fabricante de celulares espera que impulsione seus esforços para se recuperar, mas também pode ser usado nas áreas de saúde e automação industrial.

Uma vez iniciado, as montadoras terão acesso online ao Jarvis e poderão verificar arquivos em todas as fases do desenvolvimento de software, disse a empresa.

No ano passado, o ataque global de “ransomware”, denominado WannaCry, aumentou o interesse pelo negócio de software de segurança da BlackBerry, focado no gerenciamento de conexões seguras para dispositivos móveis.

A empresa disse que já havia testado o Jarvis em um Jaguar Land Rover, da Tata Motors, cujo presidente disse que o software reduziu o tempo necessário para avaliar o código, de 30 dias para sete minutos.

A BlackBerry em setembro anunciou que se associaria à Delphi em um sistema operacional para automóveis autônomos.

No início deste mês, a BlackBerry e a chinesa Baidu assinaram acordo para desenvolver em conjunto a tecnologia de veículos autônomos.