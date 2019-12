Black Friday americana fatura 5 bilhões de dólares com compras online

São Paulo – As compras online nos Estados Unidos nesta sexta-feira, dia de Black Friday, somaram US$ 5 bilhões, segundo dados preliminares divulgados pelo Adobe Analytics. O resultado representa uma alta de 22,3% na comparação com o mesmo dia em 2018.

Os dados compilados pelo Adobe Analytics são do fim da tarde de ontem e a projeção da ferramenta é que as vendas totais cheguem a US$ 7,5 bilhões.

No feriado do Dia de Ação de Graças, na quinta-feira, as receitas das varejistas online também cresceram. Na análise, os americanos gastaram US$ 4,2 bilhões naquele dia, uma alta de 14,5% em relação à mesma data no ano passado, embora o resultado tenha ficado abaixo da previsão de US$ 4,4 bilhões.

A ferramenta mensura transações de 80 das 100 maiores varejistas americanas que vendem produtos online. (Iander Porcella)