BK Brasil faz acordo para ser master franqueada de rede Popeyes

São Paulo- A companhia que opera as lojas de fast food Burguer King no Brasil, BK Brasil , acertou acordo com a rede norte-americana Popeyes Louisiana Kitchen para ser master franqueada da marca no país por 20 anos.

A rede Popeyes opera mais de 2.800 lojas em mais de 25 países ao redor do mundo, ocupando a posição de segunda maior rede de fast-food focado em frango no mundo, afirmou a BK Brasil.

“O consumo de frango no Brasil tem crescido e já é maior do que qualquer outra proteína no país, incluindo carne bovina e suína. Tal fato reforça o posicionamento diferenciado que o Popeyes oferece com uma oportunidade única para atrair novos consumidores”, afirmou a BK Brasil em comunicado ao mercado.

A rede vai enfrentar a KFC, que no Brasil é operada pelo grupo Sforza, do empresário Carlos Wizard.

Segundo a BK Brasil, o contrato de exclusividade com a Popeyes estabelece “metas anuais visando a uma aceleração gradual do crescimento de restaurantes próprios e/ou franqueados, dentre as quais destaca-se a abertura de mais de 300 restaurantes no período inicial de 10 anos”.

O valor do acordo da BK com a rede norte-americana não foi informado.

A BK Brasil abriu capital em bolsa no Brasil no final do ano passado, em uma operação que movimentou cerca de 2,2 bilhões de reais. A companhia opera mais de 600 lojas do Burguer King no Brasil.