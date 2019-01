Bird Box, Black Mirror e o novo CFO revelam planos da Netflix

São Paulo – A companhia de streaming e entretenimento Netflix já começou o ano com mudanças em seu alto escalão e planos audaciosos, para fazer frente à concorrência cada vez maior. A empresa contratou um novo diretor de operações financeiras, Spencer Neumann, para chefiar os volumosos investimentos da companhia.

Ele atuava como CFO na Activision Blizzard, produtora de jogos online. Também foi diretor de experiência do consumidor da divisão de parques da Disney. A contratação do novo diretor, com experiência em jogos, eventos e novas tecnologias como realidade aumentada, pode ajudar a entender os rumos que a companhia está tomando.

Segundo o presidente da Netflix, Reed Hastings, “Spencer é um executivo estelar na área de entretenimento e estamos animados que ele irá nos ajudar a oferecer histórias incríveis para pessoas por todo o mundo”, disse ele em comunicado sobre a contratação.

Dois dos últimos lançamentos da produtora contam histórias interessantes sobre os rumos da companhia.

Bird Box, thriller pós-apocalíptico estrelado por Sandra Bullock, foi o filme com maior número de visualizações em seu lançamento. Normalmente discreta em relação aos seus dados e números de audiência, a Netflix divulgou que o filme teve mais de 45 milhões de visualizações logo na primeira semana, quase um terço de toda sua base de assinantes.

O dado demonstra a diferença entre a Netflix e produtoras tradicionais, já que é difícil saber quantas pessoas de fato assistiram ao filme na plataforma online uma vez que mais de uma pessoa podem ver o filme ao mesmo tempo. Por esse motivo, não é possível comparar o filme a outros lançamentos feitos no cinema, que contabilizam seu sucesso pelo valor arrecadado em bilheteria.

Mesmo assim, a Netflix busca se aproximar do cinema tradicional: Bird Box foi lançado nos cinemas antes mesmo de chegar ao serviço de streaming, o que o torna elegível para o Oscar. Roma, filme do diretor Alfonso Cuarón, também é cotado para a premiação.

A companhia também tem se embrenhado em novos territórios. Com o lançamento de Bandersnatch, episódio de sua série de ficção científica Black Mirror, ela experimenta um novo modelo de interatividade. O programa tem cinco finais diferentes, determinados pelas escolhas dos espectadores.

Embora ocupe o posto de maior serviço de streaming, o objetivo da empresa é se diferenciar cada vez mais de suas novas concorrentes, como Amazon, Hulu, Apple e Disney, que têm apetite e força para investir.

Para fazer frente à concorrência, os investimentos da Netflix em conteúdo próprio crescem. O faturamento cresceu 34% no terceiro trimestre do ano passado, mas a queima de caixa aumentou 84% no período.

A empresa queimou cerca de 3 bilhões de dólares em 2018 – 859 milhões de dólares apenas no terceiro trimestre – e não tem intenções de refrear seus gastos este ano, afirmou a companhia em sua última divulgação de resultados.

Em setembro, a empresa buscou novos empréstimos de 2 bilhões de dólares para financiar a produção de conteúdo. Dessa forma, sua dívida de longo prazo chegou a 8,34 bilhões de dólares, alta de 71% em um ano.

A empresa não parece incomodada com o aumento da dívida e a queima de caixa, de olho no crescimento de sua base de usuários. “Reconhecemos que estamos fazendo grandes investimentos em conteúdo e queremos assegurar nossos investidores que temos a mesma confiança nos fundamentos econômicos que em nossos investimentos no passado. Esses investimentos nos parecem muito prováveis para nos ajudar a manter faturamento e lucro operacional crescendo por um longo tempo”, afirma a empresa na divulgação de resultados.

A estratégia tem animado investidores. Para o banco Goldman Sachs, Netflix é “uma das melhores propostas em relação risco e retorno no setor da internet”. “Continuamos a acreditar que o investimento da Netflix em conteúdo, tecnologia e distribuição continuará a impulsionar aumento de assinantes bem acima das expectativas de consenso nos EUA e internacionalmente”, escreve o banco em relatório.

O novo diretor financeiro terá como desafio continuar atendendo às expectativas de retorno dos altos investimentos, com cada vez mais concorrentes na briga pela audiência.