São Paulo- A Biosev, maior processadora de cana do mundo, está “desafiando limites” ao maximizar a produção de etanol na atual safra 2018/19, iniciada em abril, uma vez que o biocombustível apresenta maior remuneração frente o açúcar, disse nesta quarta-feira o CEO da companhia, Rui Chammas.

O executivo participou de teleconferência com analistas e investidores sobre os resultados da companhia no ano-safra 2017/18, encerrado em março, no qual a empresa teve prejuízo bilionário.