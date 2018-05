Bilionário George Soros assume participação em bônus da Tesla

Nova York – A empresa de investimentos fundada e presidida pelo bilionário George Soros assumiu uma participação nos bônus de dívida da Tesla nos primeiros três meses do ano, dando à fabricante de carros elétricos de Elon Musk um importante apoio.

O Soros Fund Management LLC adquiriu 35 milhões de dólares em títulos conversíveis da Tesla, com vencimento em março de 2019, de acordo com documentos do órgão regulador do mercado dos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission (SEC). Um porta-voz de Soros não respondeu a um pedido de comentário.

Conversíveis são papéis híbridos, títulos ou ações preferenciais, que podem ser trocados por um número predeterminado de ações ordinárias. Isso efetivamente permite que um investidor participe das mudanças nos preços das ações, mas com o rendimento e a maior segurança de um instrumento de renda fixa.

Musk, que como Soros também é bilionário, tem sido pressionado por investidores para provar que a empresa pode resolver problemas de produção, impedir a saída de funcionários seniores e responder às questões sobre acidentes envolvendo seus carros elétricos.

No final de março, os títulos da Tesla sofreram fortes pressões de venda, já que a fabricante de carros de luxo enfrentava preocupações sobre sua capacidade de produzir seu sedã Model 3, mais barato. Um acidente envolvendo a tecnologia de piloto automático da Tesla e as preocupações sobre a capacidade da empresa de levantar capital novo também cobraram um preço.

Musk disse aos funcionários na segunda-feira que a empresa estava passando por uma “reorganização completa”.

Em 2016, a SolarCity Corp, uma empresa de painéis solares endividada apoiada por Musk e agora detida pela Tesla, levantou 305 milhões de dólares vendendo fluxos de caixa futuros para uma carteira de projetos de energia solar para um fundo assessorado pelo Soros Fund Management LLC.

Soros também já havia comprado algumas ações da Tesla, mas ele vendeu sua participação no ano passado.