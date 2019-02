BHP tem alta no lucro do 1º sem fiscal, mas ganho subjacente decepciona

Sydney – A anglo-australiana BHP, maior mineradora do mundo em valor de mercado, divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 3,76 bilhões em seu primeiro semestre fiscal (encerrado em dezembro). O montante é 87% maior que o ganho obtido em igual período de um ano antes.

O lucro subjacente semestral, por outro lado, caiu 8% na mesma comparação, a US$ 4,03 bilhões. O resultado ficou abaixo da previsão de oito analistas consultados pelo Wall Street Journal, de US$ 4,21 bilhões. No período, a BHP vendeu a maior parte de seus negócios de óleo de xisto nos Estados Unidos para a britânica BP, numa transação de mais de US$ 10 bilhões.

Por volta das 5h10 (de Brasília), a ação da BHP caía 2% na Bolsa de Londres. Fonte: Dow Jones Newswires.