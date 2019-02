BHP diz que minas operam normalmente após ciclone

Sydney – A BHP Billiton disse nesta quinta-feira que suas minas de minério de ferro australianas retomaram as operações completamente após a passagem de um ciclone que atingiu regiões costeiras e grandes terminais de transporte de cargas do país nesta semana.

Port Hedland, o maior terminal de minério de ferro do mundo e utilizado pela BHP para exportar cerca de 200 milhões de toneladas da matéria-prima do aço por ano, sofreu apenas pequenos danos com o ciclone Christine e foi reaberto na noite de terça-feira.

“Todas as minas também estão totalmente operacionais”, disse a BHP, terceira maior produtora de minério de ferro do mundo. “Se houver algum impacto material sobre a produção, será relatado na próxima revisão operacional da empresa”.

A tempestade atingiu a costa noroeste da Austrália na segunda-feira, com ventos de até 160 quilômetros por hora, antes de perder força enquanto atravessou a região de mineração de minério de ferro Pilbara.

A Fortescue Metals Group e a Rio Tinto também informaram que suas operações estavam retornando ao normal.