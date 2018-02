BHP Billiton tem queda de 37% no lucro do 1º semestre fiscal

Sydney – A BHP Billiton, maior mineradora do mundo em valor de mercado, divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 2,02 bilhões em seu primeiro semestre fiscal (até dezembro), 37% menor que o ganho de US$ 3,2 bilhões registrado em igual período do ano anterior.

O resultado foi atribuído a despesas não recorrentes de US$ 2 bilhões, ligadas principalmente às mudanças na legislação tributária dos EUA.

Apesar da queda no lucro, a BHP elevou o dividendo de meados de ano em 38%, para US$ 0,55 por ação, graças à recuperação dos preços das commodities, fator que impulsionou o fluxo de caixa da empresa.

Já o lucro subjacente da BHP teve expansão anual de 25% no primeiro semestre fiscal, a US$ 4,05 bilhões, mas o montante ficou um pouco abaixo da projeção de US$ 4,21 bilhões de nove analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Fonte: Dow Jones Newswires.