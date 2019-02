BG Group inicia produção na Bolívia

Londres – A empresa de energia britânica BG Group disse que começou a produzir gás natural em seu campo Margarita, na Bolívia, e não acredita que o ativo está em risco de expropriação, um dia depois de o presidente da Bolívia, Evo Morales, expropriar a unidades da espanhola Red Electrica Corp. no país.

O porta-voz da companhia Mark Todd disse que a companhia está confortável com suas relações com o governo boliviano. “Nós estamos monitorando a situação (com a Red Electrica), mas continuamos a investir na Bolívia”, acrescentou Todd.

O executivo-chefe do BG Group, Frank Chapman, disse que a primeira fase de desenvolvimento no campo de gás Margarita adicionará 17 mil barris de petróleo de barris de óleo equivalente por dia à produção líquida, levando a produção total em Margarita para mais de 25 mil barris de óleo equivalente por dia.

A fase 1 de Margarita deverá atingir a capacidade no segundo trimestre de 2012, afirmou o BG Group. As informações são da Dow Jones.