Bezos ganha US$ 2,8 bilhões em um dia e é o mais rico da história

São Paulo – O fundador da Amazon, Jeff Bezos, acaba de ficar ainda mais rico: ele viu seu patrimônio crescer ontem, com a valorização da gigante do e-commerce, cujas ações subiram 2,5%. No final do dia, o empresário tinha ganho 2,8 bilhões de dólares e era dono de uma fortuna de 113,5 bilhões de dólares. As informações são da revista Forbes.

Com isso, Bezos tornou-se o homem mais rico da história recente, desde que a Forbes começou a monitorar o patrimônio dos bilionários, em 1982.

A valorização da Amazon que levou ao crescimento repentino da fortuna de Bezos, ocorreu após a inauguração da Amazon Go, em Seatle. A aguardada loja é focada em alimentação e permite que o cliente compre sem ter que passar pelo caixa – o valor da compra é debitado direto na conta do usuário na Amazon.

O homem mais rico do planeta abriu uma vantagem ainda mais significativa em relação ao segundo lugar. Segundo a Forbes, Bill Gates, o segundo na lista, tem uma fortuna estimada em US$ 92,5 bilhões.