Bentley registra 19% de crescimento nas vendas em 2013

São Paulo – Fabricante inglesa de carros de luxo, a Bentley anunciou que suas vendas cresceram 19% em 2013. No total, a empresa vendeu 10.120 veículos no ano passado.

De acordo com o jornal americano Wall Street Journal, só no Oriente Médio, as vendas da companhia cresceram 45%.

Já no continente americano, 3.140 carros foram vendidos. No Reino Unido, outras 1.381 unidades foram comercializadas.

Lançado em agosto e posto à venda por 200 mil dólares, o Bentley Flying Spur teve 2.005 unidades comercializadas.

Até 2018, a montador quer bater a meta de 15 mil carros vendidos por ano.