Belavia fecha pedido para jato E195 da Embraer por US$ 53,5 mi

Por Márcio Rodrigues, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Embraer informou que a Belavia, Belarusian Airlines, companhia aérea nacional da Bielorússia, fez nesta sexta-feira, 8, um pedido firme adicional para um jato E195, com entrega em 2018.

O pedido, no valor de US$ 53,5 milhões, será incluído na carteira da Embraer do quarto trimestre de 2017.

A Belavia já havia fechado a compra de dois E-Jets (um E175 e um E195) no Paris Air Show, em junho passado.

O novo contrato anunciado nesta sexta, segundo a Embraer, resultará em uma frota de sete aeronaves da empresa – quatro E195 e três E175 – para a companhia bielorussa quando as entregas forem concluídas, em 2018.

“Nossa frota Embraer permite abrir novos destinos, como Bruxelas, mas também ampliar o número de voos em rotas já existentes”, disse o diretor-geral da Belavia, Anatoly Gusarov, em comunicado.

“Receber um pedido adicional tão próximo ao anúncio da mais recente encomenda da Belavia é motivo de grande orgulho para a Embraer. Isso confirma que nossas aeronaves, e a equipe que as apoia, estão agregando valor significativo à Belavia e aos seus clientes”, afirmou Martyn Holmes, vice-presidente de Marketing e Vendas para a Europa, Oriente Médio e CEI da Embraer Aviação Comercial.